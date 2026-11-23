С начала января 2027 года на территории Рязанской области начнут действовать обновлённые расценки на услуги общественного транспорта.

Официальный документ с новыми ценами уже утверждён региональной энергетической комиссией. Расчёт бумажными деньгами и монетами непосредственно водителю либо кондуктору подорожает с 37 до 40 рублей.

Тем гражданам, кто отдаёт предпочтение безналичным расчётам через мобильные устройства или банковские карты, придётся платить за один рейс 38 рублей взамен действовавших ранее 35 рублей.

Самым экономным решением для постоянного передвижения по городу останется расчёт с помощью Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК). Держателям этой региональной карты поездка обойдётся в 35 рублей, тогда как на протяжении 2026 года цена составляла 33 рубля.

Следовательно, разрыв между наличным расчётом и оплатой по спецкарте достигнет пяти рублей за поездку. Скорректированные ценовые нормативы начнут действовать на всех муниципальных маршрутах с регулируемыми тарифами.