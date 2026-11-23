На днях на Воскресенском кладбище Рязани перезахоронили останки пятерых младенцев, воспитанников Дома ребенка, которые умерли в разные годы и были похоронены на разных кладбищах. Об этом сообщили представители Вознесенского храма, отметив, что теперь малыши покоятся в одном месте — на участке для сирот.

Прихожане Вознесенского храма на постоянной основе ухаживают за детскими могилами в рамках церковной помощи Дому ребенка. Добровольцы не только поддерживают порядок на местах захоронений, но и возносят молитвы за рано ушедших детей. Во время переноса останков на новом месте упокоения также были совершены панихиды.

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