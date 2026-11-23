Утром в понедельник, 23 ноября, в Рязани по причине аварии временно прекратили подачу отопления. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

Без тепла остались дома на трёх улицах микрорайона Дашково-Песочня. Ограничение связано с повреждением тепловых сетей рядом с домом № 12 на улице Зубковой. Сейчас на месте ведутся восстановительные работы, которые намерены завершить до 16:00.

Отопление временно отсутствует по следующим адресам:

• улица Зубковой, дома № 12, № 14, № 16/36;

• улица Советской Армии, дома № 19/9, № 21;

• улица Тимакова, дома № 30, № 30 корпус 1, № 34.