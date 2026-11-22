Информацию об обесточенных улицах Рязани предоставили в АО «РГРЭС».

Свет пропал в 5:35. Причиной стало сложное технологическое нарушение на кабельной линии 10 кВ. Электричества лишились улицы Карьерная, Кирпичного завода, Керамические Выселки, Мирная, Покровская, Керамзавода и Посёлок Мехзавода.

Повреждённые сети восстанавливают специалисты. Сейчас оперативные бригады переключают схемы на резервные источники питания. Подачу электричества будут возвращать поэтапно.

В АО «РГРЭС» пообещали сделать это в максимально короткие сроки.

При отключении света звоните по телефону 55-01-12.