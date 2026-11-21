После продолжительной болезни на 85-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер Владимир Петрович Устинов. О его смерти сообщили в пресс-службе Рязанского ТЮЗа.

Церемония прощания состоится в 11:00 23 ноября у центрального входа в театр.

Владимир Устинов начинал свое служение в Пермском театре. Но вся его большая творческая жизнь отдана Рязани. В 1974 году Владимир Петрович пришёл в наш ТЮЗ.

«Именно в нашем театре расцвёл его талант. Диапазон сценических образов Владимира Петровича простирался от комедийных до трагедийных, от наивно детских до серьёзных классических. Он был правдив во всех ролях», — говорится в посте театра.

За 50 с лишним лет Владимир Устинов сыграл более 80 ролей. Среди самых запоминающихся — Акела и граф де Рошфор. Всегда играл с одинаковым азартом и зверей, и царей, и для взрослых, и для детей. Делал это ярко, ёмко и очень достоверно.

Владимир Петрович всегда был очень весёлым человеком, отзывчивым и ко всем доброжелательным. В театр приходил задолго до спектаклей и репетиций. С большим удовольствием общался с коллегами, для каждого находил время.

«Всегда умел вовремя и поддержать, и пожурить по-доброму, не обидно, а ещё ненавязчиво посоветовать и как-то невзначай помочь. Мы все очень любили его уютные разговоры. Нам повезло, что в нашем театре был такой большой артист и человек. Память о Владимире Петровиче останется здесь навсегда», — отмечается в сообщении театра.

В эксклюзивном комментарии aif.ru его сын Денис Устинов рассказал о причине смерти отца: «У него были проблемы с легкими, очень много лет курил. Сейчас вот выяснилось, что у отца и рак желудка был», — поделился Денис.

Редакция «АиФ-Рязань» выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петровича Устинова.