Глава администрации Рязани Борис Ясинский в своём МАКС-канале поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником.

Он отметил, что благодаря их работе из года в год закладывается основа экономической стабильности и региона, и Рязани, в частности, фундамент для развития соцсферы и инфраструктуры.

«Сотрудники налоговых органов помогают обеспечивать пополнение бюджета, от которого зависит работа школ и больниц, а также состояние дорог и общественного транспорта. А ещё они помогают жителям и бизнесу разобраться в налоговых вопросах, следят за соблюдением законодательства», — написал Борис Ясинский.

За этой работой, по его словам, стоят профессионализм, ответственность и кропотливый труд десятков специалистов ФНС.

«Хочу поблагодарить каждого за преданность делу. Самого крепкого здоровья вам, добра и семейного благополучия!» — пожелал сотрудникам и ветеранам налоговой службы глава мэрии Рязани.