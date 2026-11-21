Губернатор Рязанской области Павел Малков и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, который посетил регион с рабочей поездкой, побывали на строительной площадке в микрорайоне Мервино г. Рязани, где по национальному проекту «Молодежь и дети» возводится передовая школа для одаренных детей.

Строительство передовых школ ведется в стране по поручению президента РФ Владимира Путина. До 2030 года создадут 12 образовательных учреждений, первые три планируют открыть в следующем году в Рязанской, Новгородской и Псковской областях. В настоящее время строительная готовность объекта в г. Рязани составляет 52%.

В ходе осмотра строящейся школы министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что такие образовательные учреждения станут передовыми методическими центрами для школ всех федеральных округов, где будут применяться лучшие педагогические практики. Особый акцент Сергей Кравцов сделал на необходимости своевременной сдачи объекта — учебное заведение планируют открыть в сентябре 2027 года.

«Мы планируем в ближайшее время запустить отбор руководителя передовой школы. Затем мы объявим конкурс для учителей. Это будет школа для мотивированных к обучению детей со всего Центрального федерального округа. Будут реализованы программа повышенного уровня по всем предметам, серьезная системная воспитательная работа, внеучебная деятельность. Поэтому главная задача школьника, который будет обучаться в этой школе, — учиться, показывать хорошие результаты, затем будет возможность поступить в высшие учебные заведения. Наставники будут сопровождать школьников, и затем помогать им устраиваться в наши ведущие компании», — отметил Сергей Кравцов. Глава ведомства обратил внимание, что в рамках подбора воспитателей передовой школы важно сделать упор на вожатых ведущих детских центров, в том числе «Артека», «Орленка», «Океана» и «Смены».

В ходе встречи Сергей Кравцов и Павел Малков рассмотрели вопросы формирования образовательной модели будущей школы, подготовки педагогического коллектива. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в учебном заведении будут применены современные воспитательные практики, вестись насыщенная внеучебная деятельность, к которой планируется привлекать вожатых Всероссийских детских центров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил слова благодарности Министру просвещения РФ Сергею Кравцову за поддержку региона в реализации проектов сферы образования. «Строительство передовой школы позволит обеспечить качественное образование и поддержку одаренных учащихся. Рассматриваем эту школу как дополнительный потенциал для развития всего микрорайона Мервино. Создаем всю необходимую инфраструктуру: социальную, дорожно-транспортную, коммунальную. Обращаем внимание на комплексное благоустройство, продумываем все детали для комфорта школьников, их родителей и педагогов».

В образовательном учреждении нового формата будут учиться дети с 7 по 11 классы, прошедшие предварительный отбор. Педагогический коллектив для передовой школы также будет сформирован на конкурсной основе. Школа включает учебный корпус на 800 мест, общежитие на 300 человек и парковую зону. Для учащихся оборудуют более 80 учебных кабинетов, в том числе специализированные лаборатории биологии, экологии, информационных технологий и нейросистем, кабинеты 3D-моделирования, мастерские и обсерваторию. Также предусмотрены бассейн, спортивный и актовый залы, арт-студия и телестудия. В настоящее время на площадке завершено возведение наружных и внутренних несущих стен, перегородок, колонн, перекрытий и лестничных маршей. Здания закрыты тепловым контуром. Сейчас специалисты занимаются устройством кровли и входных групп, установкой оконных конструкций, отделкой фасадов, монтажом инженерных систем и черновой отделкой помещений.