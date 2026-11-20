В Спасском округе Рязанской области бобры активно строят плотины, обходясь без инструментов и помощи специалистов. Фотографиями своих «сооружений» поделились сотрудники местного лесничества.

На первый взгляд плотина кажется беспорядочной кучей веток и ила, но на деле это сложная конструкция. Она помогает бобрам укрываться от хищников, регулировать уровень воды и создавать запасы корма.

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По наблюдениям специалистов, подобных построек в лесах округа становится больше. Это связывают с увеличением численности самих животных.

Согласно данным на апрель 2026 года, в Рязанской области обитало 12 390 бобров — примерно втрое больше, чем в предыдущие периоды.

Лидером по числу животных стал Кораблинский округ, где зарегистрировали 1060 особей. Второе место занял Сапожковский округ с 939 бобрами, а третье — Спасский округ, где насчитали 936 животных.

Эксперты связывают рост популяции, в частности, со снижением спроса на бобровые шкурки. Однако охотничий интерес к животным полностью не исчез: бобров продолжают добывать ради бобровой струи, в том числе незаконным способом.

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