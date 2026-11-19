В Рязанской области стартовала ежегодная благотворительная акция «Подари книгу заключённому». Принять участие в ней можно до 19 декабря.

Как сообщили в епархии, мероприятие приурочено ко Дню милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся, который отмечают 19 декабря в память о святителе Николае Чудотворце.

В течение месяца жители региона могут принести православные книги в любой храм. Собранную литературу передадут в учреждения уголовно-исполнительной системы, где она поможет поддержать людей, выбравших путь раскаяния и исправления.

Книги должны быть православного содержания, в твёрдом переплёте и хорошем состоянии.

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