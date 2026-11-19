В Рязанской области отремонтировали четыре колледжа, сообщили в правительстве региона.

В 2026 году обновление затронуло Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова, учебный корпус Рязанского колледжа электроники, а также учебный корпус и общежитие Рязанского политехнического колледжа. Кроме того, работы провели в двух учебных корпусах Рязанского технологического колледжа.

В зданиях отремонтировали инженерные коммуникации, внутренние помещения и фасады. Также учреждения получили новое оборудование и мебель.