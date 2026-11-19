Специалисты перинатального центра Рязани объяснили, какие профилактические процедуры проводят детям в первые дни жизни. В течение первых суток новорождённому делают прививку против вирусного гепатита B. На третьи сутки ребёнка вакцинируют от туберкулёза препаратом БЦЖ.

Вакцину против гепатита B вводят внутримышечно в передненаружную поверхность бедра. Препарат БЦЖ вводят внутрикожно в области границы верхней и средней третей левого плеча.

Перед проведением вакцинации малыша осматривает неонатолог. Если состояние ребёнка вызывает опасения или у него выявлено заболевание, врач может оформить медицинский отвод.

Мать вправе отказаться от прививок, подписав соответствующий документ. Все процедуры проводят только после получения её письменного согласия.

Кроме того, в первые часы жизни новорождённому вводят препарат Викасол — синтетический аналог витамина К. У младенцев содержание этого витамина может быть низким, хотя он необходим для нормального свёртывания крови.

Без восполнения витамина К повышается риск развития опасных кровотечений. Викасол вводят внутримышечно в переднюю поверхность бедра.

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