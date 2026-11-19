В рязанском кардиодиспансере впервые провели радиочастотную абляцию пациенту с фибрилляцией предсердий, сообщили в медучреждении.

Заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Владислав Поваров назвал фибрилляцию предсердий одной из самых серьёзных проблем современной медицины. По его словам, эта патология плохо поддаётся лечению как медикаментами, так и хирургическими методами, а также может приводить к ранней смерти, инсультам, усугублению сердечной недостаточности, инвалидности и заметному ухудшению качества жизни.

Первым пациентом, которому выполнили высокотехнологичную процедуру, стал 50-летний рязанец, жаловавшийся на перебои в работе сердца, одышку, слабость и невозможность выполнять даже простую физическую нагрузку.

Операцию рязанские врачи провели совместно с руководителем лаборатории хирургических и рентгенхирургических методов лечения нарушений ритма сердца НМИЦК академиком Чазова Олегом Сапельниковым и сердечно-сосудистым хирургом Дмитрием Черкашиным.

Вмешательство проходило в рентгеноперационной под контролем 3D-навигации, а доступ к сердцу осуществлялся через прокол в бедренной вене. Хирурги определили участки, откуда исходили патологические импульсы, и точечно воздействовали на них радиочастотной энергией. После этого проблемные зоны были изолированы. Операция заняла три часа и завершилась успешно. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

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