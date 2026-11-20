Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с основательницей Wildberries Татьяной Ким и представителями её команды. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Участники переговоров обсудили совместные инициативы и дальнейшее развитие сотрудничества. Павел Малков отметил, что продукцию на маркетплейсе реализуют тысячи предпринимателей из Рязанской области.

Регион одним из первых в России присоединился к программе поддержки местных производителей, которая помогает продвигать товары на платформе.

«За год совокупный оборот рязанских участников проекта вырос в два раза, а объём реализованной продукции увеличился примерно в полтора раза. У одной компании продажи выросли в шесть раз, у другой — в восемь. Мы договорились продолжить эту работу», — рассказал губернатор.

Кроме того, глава региона напомнил о проекте «Цифровая платформа поставщиков». С её помощью образовательные учреждения могут выбирать проверенные товары по принципу интернет-магазина.

На начальном этапе к системе подключились 10 организаций, а теперь ей пользуются более 500 школ, колледжей и учреждений дополнительного образования. Если раньше заключение договора занимало около недели, то сейчас на это требуется примерно час. Срок доставки сократился с нескольких месяцев до одной недели.