На территории Пителинского муниципального округа Рязанской области, по предварительным данным, утонул любитель рыбной ловли. Об этом инциденте информирует региональное издательство «Пресса».

Несчастный случай произошел 18 ноября на акватории озера Большое, расположенного вблизи села Юрьево. Жертвой водной стихии стал местный житель 1957 года рождения. Погибшего мужчину извлекли на берег его односельчане.

В настоящее время по факту смертельного происшествия следственные органы организовали процессуальную проверку.

Оперативные новости читайте в наших соцсетях ВК и ОК.