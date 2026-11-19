С 1 января 2027 года полномочия по назначению ежегодной выплаты почетным донорам перейдут к Социальному фонду России.

Об изменениях сообщили в отделении СФР по Рязанской области. В ведомстве уточнили, что соответствующий закон уже подписан президентом.

Для жителей региона это означает, что перечислением средств будет заниматься областное отделение Соцфонда. Переход пройдет в автоматическом режиме, поэтому подавать заявления и документы не потребуется.

Тем, кто впервые получит звание «Почетный донор России» в 2027 году, выплату также назначат без обращения. Основанием для этого станут сведения, поступающие из других ведомств. Размер ежегодной выплаты в 2026 году составляет 19 497,68 рубля.

Сейчас в Рязанской области проживают 3,3 тысячи почетных доноров. Чтобы выплаты поступали без задержек, специалисты фонда уже сверяют данные с органами социальной защиты.

Кроме того, с 2027 года Соцфонд будет отвечать за единовременное пособие и ежемесячную компенсацию гражданам, у которых возникли поствакцинальные осложнения.

Оперативные новости читайте в наших соцсетях ВК и ОК.