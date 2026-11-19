В Рязанской области объявили тендеры на поставку оборудования для региональной системы оповещения населения, сообщается на портале госзакупок. Общая начальная стоимость контрактов составляет 13,6 миллиона рублей.

Подрядчики должны будут поставить 33 усилителя мощности и ещё 132 единицы оборудования, включая микрофоны, громкоговорители и приёмную аппаратуру для радиотелефонной или радиотелеграфной связи. Поставку оборудования необходимо завершить до 15 декабря 2026 года.

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