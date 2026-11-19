Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал рынок труда в крупных городах России и определил самые привлекательные предложения ноября для Рязани.

На первом месте по уровню зарплаты оказалась вакансия главного бухгалтера с фиксированным окладом в 250 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга занял врач-стоматолог, которому предлагают от 150 тысяч рублей.

Третье место досталось директору магазина, где зарплатная вилка составляет от 120 до 160 тысяч рублей. Замыкают пятёрку лидеров главный инженер с доходом от 91 до 130 тысяч рублей и пекарь, которому предлагают не менее 91 тысячи рублей.

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