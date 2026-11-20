Рязанская область попала в список из восьми российских субъектов, на территории которых стартует эксперимент по перевозке грузов с помощью БПЛА. Согласно информации Минтранса России, всего на участие в отборе претендовали 18 регионов. Эксперты оценивали претендентов по 11 параметрам, среди которых были уровень развития инфраструктуры, наличие организационной поддержки и ряд других факторов.

Экспериментальный правовой режим продлится до завершения 2027 года. По итогам этого этапа специалисты скорректируют детали программы и оформят требуемую документацию. Собранный опыт ляжет в основу инициатив по смягчению законодательства и переходу к постоянным коммерческим грузоперевозкам дронами.

В список разрешенных отправлений для доставки в отдаленные и труднодоступные поселения включили продовольствие, товары первой необходимости, почтовые посылки, документацию, а также медикаменты и медицинские изделия.

Помимо Рязанской области, в пилотный проект вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Татарстан, Якутия, Нижегородская и Сахалинская области, а также Приморский край.