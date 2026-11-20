Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» объявил о начале сбора денег на медицинскую помощь семилетнему Елисею Старовойтову. Юный воспитанник местной спортшколы играет на позиции голкипера за состав 2019 года рождения.

Некоторое время назад у мальчика диагностировали злокачественное новообразование — нейробластому. В настоящее время близкие Елисея ищут средства для прохождения курса терапии в Израиле.

Представители клуба призвали жителей Рязани проявить неравнодушие и помочь ребенку преодолеть тяжелый недуг. «Мы команда и на льду, и в жизни. Сейчас особенно важно объединиться, чтобы Елисей и его близкие чувствовали, что мы рядом», — говорится в обращении организации.

Помочь семье можно переводом на любую посильную сумму. Граждан, у которых нет возможности оказать финансовую поддержку, просят посодействовать информационно и поделиться публикацией. Актуальные реквизиты для перечислений размещены в официальном аккаунте ХК «Рязань-ВДВ».

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