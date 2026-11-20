Свой 75-й день рождения встретил заслуженный ветеран рязанского спорта Илья Крючков. Информацией об этом поделилась пресс-служба городской администрации.

Теплые пожелания юбиляру адресовали заместитель главы рязанской мэрии Екатерина Зимина, парламентарий областной Думы Роман Иголкин, а также руководитель городского управления по физкультуре и массовому спорту Николай Горбунов.

Илья Крючков носит звание мастера спорта СССР по легкой атлетике, а также является кандидатом в мастера спорта в дисциплинах мотокросс и спортивное ориентирование. В 2006 году под его началом Рязанская область успешно приняла Чемпионат мира по парашютному спорту, за организацию которого он был отмечен ведомственной наградой министра обороны.