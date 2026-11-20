В период с 13 по 19 ноября через приемный покой Рязанской областной клинической больницы прошли 1263 человека.

Соответствующую статистику обнародовала пресс-служба медицинского учреждения.

Из общего количества обратившихся 481 пациенту потребовалась плановая госпитализация, 385 человек поступили в экстренном порядке, а еще 397 гражданам медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Наиболее распространенными причинами обращений на минувшей неделе стали инсульты, инфаркты, черепно-мозговые травмы, синдром «острого живота» и различные переломы.

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