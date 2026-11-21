В Рязани продолжается реализация проекта «Чистое небо», сообщил в МАКС-канале глава администрации города Борис Ясинский.

По его словам, в эти дни работы ведутся на Первомайском проспекте, со стороны ТЦ «Виктория Плаза» — от дома 70/1 до дома 78/93. Все висящие провода и кабели переносят с вертикальных опор и укладывают в полиэтиленовые трубы высокой плотности диаметром 63 мм — так они защищены от внешних воздействий и, самое главное, не портят вид улиц.

Общая протяжённость рабочего участка — около 400 метров. Почти половину работники подрядной организации уже сделали. Все работы планируется завершить к началу февраля следующего года.

Борис Ясинский напомнил, что благодаря проекту уже удалось привести в порядок участки от площади Театральной до Астраханского моста, а на противоположной стороне — до улицы Соборной.

Также кабели убрали с улицы Каширина — в районе площади Соборной, на площади Ленина — со стороны улицы Краснорядской, а также на Первомайском проспекте с чётной стороны — от улицы Пожалостина до улицы Дзержинского.