На месте смертельной аварии в Спасском муниципальном округе работают полицейские. Информацию о происшествии распространила пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел 20 ноября примерно в 10:20 на 251-м километре старого направления трассы М-5 «Урал», где 65-летний рязанец за рулем автомобиля «Рено» вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.

От полученных травм мужчина умер на месте аварии до приезда медиков. Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все детали и причины трагедии. Оперативные новости читайте в наших соцсетях ВК и ОК.