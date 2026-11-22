Рязанская областная Дума закупит наручные часы с собственной символикой. Контракт уже подписан с индивидуальным предпринимателем, информация размещена на портале госзакупок.

Всего речь идёт о 50 экземплярах общей стоимостью 149 000 рублей — по 2 980 рублей за штуку. НДС не облагается. Десять часов — женские: диаметр корпуса 36 мм, с корпусным кольцом, инкрустированным 60 стразами. Ещё 40 — мужские, с диаметром 43 мм, тремя стрелками и римской оцифровкой циферблата.

Обе модели кварцевые, с минеральным стеклом повышенной твёрдости, хромированным корпусом и металлическим браслетом. На тыльной стороне методом лазерной гравировки нанесут герб Рязанской области и надпись «Рязанская областная Дума» в три строки. Каждые часы дополнят пластиковым футляром с прозрачной крышкой.