ГАИ призвала жителей Рязанской области быть особенно внимательными из-за резкого ухудшения погодных условий. Сообщение об этом было опубликовано в социальных сетях ведомства.

Как отмечается, в понедельник, 23 ноября, на регион обрушился снегопад. В Госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о необходимости соблюдать максимальную осторожность, особенно в тёмное время суток.

Ранее стало известно, что снегопад начался в Рязани, а также в посёлке Елатьма Касимовского округа, Сасове, посёлке Павелец Скопинского округа и Ряжске.

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