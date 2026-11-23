В понедельник, 23 ноября, в Рязанской области начались рейдовые мероприятия ГАИ, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверок сотрудники полиции будут следить за тем, как водители соблюдают правила перевозки детей-пассажиров.

Кроме того, в регионе пройдет комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом автомобилей на встречную полосу. О начале этих рейдов и проверок также сообщили в пресс-службе ведомства.

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