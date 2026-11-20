На дорогах Рязанской области за минувшие двадцать четыре часа автоинспекторы зафиксировали более четырёх тысяч фактов несоблюдения правил дорожного движения. Соответствующую статистику обнародовала пресс-служба регионального управления ведомства.

В ходе проведения масштабных рейдовых проверок сотрудники ДПС зарегистрировали в общей сложности 4417 нарушений со стороны участников движения. В частности, патрульные выявили семерых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ещё двое автолюбителей категорически отказались выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования.

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