Управление Роспотребнадзора по Рязанской области откроет горячую линию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Она будет работать с 23 ноября по 4 декабря.

Жители региона смогут обратиться к специалистам с вопросами об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции, мерах профилактики и других связанных темах.

Получить консультацию можно:

• по телефонам Управления Роспотребнадзора по Рязанской области: 8‑800‑550‑85‑62, 92‑94‑62, 92‑98‑50;

• по телефонам территориальных отделов Управления, которые размещены на официальном сайте ведомства;

• через Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8‑800‑555‑49‑43.

Горячая линия будет работать по следующему графику:

• понедельник — четверг: с 10:00 до 17:00;

• пятница: с 09:00 до 16:45.

Дополнительную информацию о профилактике ВИЧ-инфекции можно найти на сайтах СТОПВИЧСПИД.РФ и o-spide.ru.

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