68 бригад филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» переведены в режим повышенной готовности. В Рязанской области 24 и 25 ноября прогнозируются сильный ветер, метель, налипание мокрого снега, а также гололёд и гололедица.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды подготовлены 245 энергетиков и 133 единицы специализированной техники. Для обеспечения электроснабжения социально значимых и инфраструктурных объектов готовы резервные источники питания.

Специалисты продолжают следить за метеообстановкой и поддерживают связь с подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Жителям Рязани напоминают: при обнаружении оборванных проводов ЛЭП нельзя приближаться к ним — о происшествии следует сразу сообщить в энергокомпанию или МЧС.