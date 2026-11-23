Днем 24 ноября в Рязанской области прогнозируются снег, местами сильный, налипание мокрого снега, гололед, метель и снежные заносы. Соответствующий прогноз на основе данных Рязанского ЦГМС опубликовало региональное ГУ МЧС.

В ночь на вторник также ожидаются снегопады. Местами на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица.

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Ветер будет юго-восточным, с переходом на северный, со скоростью 5–10 м/с. Днем в отдельных районах возможны порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит от −3 до +2 градусов, а днем — от −2 до +3 градусов.

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