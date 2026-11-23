Рязанская область оказалась на 50-й строчке в рейтинге регионов по уровню доходов населения. Исследование подготовили аналитики РИА Новости, а сам рейтинг был опубликован 23 ноября.

Для оценки благосостояния эксперты рассчитали соотношение среднедушевых доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В Рязанской области этот показатель составил 2,33.

Среднедушевые доходы жителей региона во втором квартале 2026 года достигли 58,9 тысячи рублей в месяц, что на 4,6% выше, чем за аналогичный период 2025 года. В целом по России среднедушевые доходы в июне 2026 года составили 76,7 тысячи рублей, увеличившись в реальном выражении лишь на 1,1%.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, а замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

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