Заслуженный артист Российской Федерации Владимир Устинов упокоился на территории Успенского кладбища в Рязани, проинформировали в областном министерстве культуры.

«Владимира Петровича предали земле на Успенском кладбище», — передаёт слова представителей ведомства информагентство РИА Новости.

Проводить деятеля искусств в последний путь собрались родные, собратья по сцене, а также бывшие воспитанники детской театральной студии рязанской школы № 63, которой многие годы заведовал артист.

Владимир Устинов ушёл из жизни 20 ноября на 85-м году жизни вследствие затяжного недуга.

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