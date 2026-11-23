В минувший уик-энд на территории Рязанского региона состоялись масштабные оперативно-профилактические проверки на дорогах.

Об итогах работы проинформировали в областной Госавтоинспекции. В течение пятницы и выходных дней инспекторы зафиксировали 761 случай несоблюдения правил дорожного движения.

Во время рейдовых мероприятий патрульные выявили 14 автолюбителей, севших за руль в нетрезвом виде.

Кроме того, 11 водителей категорически отказались проходить процедуру медосвидетельствования, а ещё четверо были пойманы пьяными повторно.

Также сотрудники ведомства пресекли 13 нарушений со стороны пешеходов, 18 проступков водителей грузового транспорта и 147 фактов незаконной тонировки автомобильных стёкол.