С 20 по 22 ноября в Конаково Тверской области прошли всероссийские соревнования по джиу-джитсу среди мужчин и женщин 2008 года рождения и старше. За медали боролись около 300 спортсменов из 24 регионов России. Победители турнира могли выполнить норматив мастера спорта России в дисциплинах «Файтинг», «Не-Ваза» и «Ката-парное».

Рязанскую область в разделе «Не-Ваза» представили три спортсмена спортшколы «Юпитер» — каждый из них поднялся на пьедестал.

Артём Гришин, кандидат в мастера спорта, завоевал золото в весовой категории до 85 кг и во второй раз выполнил норматив мастера спорта России. Его тренируют заслуженный тренер России Олег Быстров, Михаил Левин и Кирилл Левин. Мастер спорта России Виталий Горинский, занимающийся под руководством Михаила Левина, мастера спорта России международного класса Сергея Борискина и Кирилла Левина, стал серебряным призёром в категории до 94 кг.

Ещё одну серебряную медаль в весе свыше 94 кг завоевал Николай Николаевич Гришин. Спортсмен-ветеран выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а в мае планирует выступить на чемпионате России среди мастеров в Ярославле и побороться за путёвку на чемпионат мира среди мастеров 2027 года в ОАЭ.

Оперативные новости читайте в наших соцсетях ВК и ОК.