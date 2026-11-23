Спортсменка из Рязанской области Кристина Коновалова завоевала второе место на первенстве мира по дзюдо. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил губернатор региона Павел Малков.

Первенство мира среди юниоров и юниорок до 21 года прошло в Ташкенте. В борьбе за медали участвовали около 600 спортсменов из 81 страны.

Кристина Коновалова занимается в рязанской спортивной школе «Комета». Спортсменка провела пять поединков и дошла до финала в весовой категории до 78 кг.

«Поздравляю Кристину и её тренера с отличным результатом!» — написал Павел Малков в своём канале в мессенджере «Макс».

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