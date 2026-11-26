Рязань признали одним из лидеров по повышению качества жизни в период с 2021 по 2026 год, сообщили в городской администрации.

Рейтинг подготовил Финансовый университет при Правительстве России. При оценке учитывались доступность жилья, медицины и культурных объектов, качество образования, уровень деструктивного поведения, экологическая обстановка, эффективность работы властей и условия для ведения бизнеса, а также другие критерии.

Награду представителям города вручили на XI международном форуме «Новая мировая экономика: каждый сам за себя?». Рязань на мероприятии представляла заместитель главы городской администрации Жанна Булатова. Отдельные награды также получили Хабаровск, Воронеж, Саратов, Чебоксары, Тюмень, Калининград и Смоленск.

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