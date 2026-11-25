Из-за падения деревьев на контактную сеть и линии электропередачи в Рязанской области произошёл серьёзный сбой в движении пассажирских поездов дальнего следования, направляющихся в южном направлении.

Официальное сообщение об этом распространила пресс-служба Московской железной дороги поздним вечером 24 ноября.

Аварийная ситуация зафиксирована на железнодорожном перегоне между станциями Денежниково и Хрущево.

Время отставания некоторых составов от привычного расписания доходит до четырёх часов.

Помимо дальних рейсов, с отклонением от графика следовал и пригородный электропоезд № 6309/6308, курсирующий по маршруту Ряжск — Рязань.

В районе происшествия в экстренном порядке работают ремонтные бригады энергетиков.

Работники магистрали мобилизовали все необходимые ресурсы и спецтехнику, чтобы оперативно устранить последствия удара стихии и вернуть поезда в штатный график.

Руководство Московской железной дороги принесло пассажирам официальные извинения за возникшие в пути неудобства.

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