На официальном портале регионального управления МЧС появилось экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях для населения Рязанской области; ключевые детали прогноза приводит наше информационное издание.
Исходя из опубликованных данных, в промежутке с 09:00 24 ноября до исхода суток 25 ноября в пределах региона прогнозируются интенсивные снегопады, налипание мокрого снега на конструкции и провода, а также метель и гололедица.
Вдобавок синоптики предупреждают о шквалистом северо-восточном ветре, чьи отдельные порывы способны усиливаться до 17 метров в секунду.
Автомобилистов также предостерегают о высокой вероятности формирования снежных заносов на проезжей части.
Стоит отметить, что первые обильные осадки накрыли Рязань и прилегающие районы ещё утром 23 ноября.
В связи с внезапным ухудшением метеорологической обстановки сотрудники Госавтоинспекции выступили с настоятельным призывом к пешеходам и автомобилистам соблюдать предельную осторожность.