На территорию Рязанской области обрушились обильные снегопады.

Приближающаяся зима уверенно вступает в свои права — вслед за снежными заносами в регион вскоре нагрянут устойчивые холода.

Ненастье затянется на несколько дней: метели и осадки разной интенсивности синоптики обещают вплоть до четверга включительно.

При этом растущие сугробы окажутся далеко не единственным признаком смены погодного сезона. Температурный фон в регионе продолжает стремительно снижаться.

Даже в дневные часы показатели уже прочно закрепились в отрицательной зоне, и эта тенденция продолжит развиваться.

Рассчитывать на возвращение оттепели жителям уже не приходится. К четвергу в ночной период температура воздуха опустится до −7 градусов, а днём ожидается около −5 градусов.

Ещё больше морозы окрепнут к началу декабря. В первые же дни календарной зимы столбики термометров по ночам могут резко рухнуть до −20 градусов.

Несмотря на то что данные расчёты пока предварительные и могут корректироваться, большинство метеорологов сходятся во мнении, что старт сезона в любом случае окажется по-настоящему морозным.