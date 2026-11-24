Обильные снегопады, обрушившиеся на Рязанскую область 24 ноября, привели к аварийным отключениям электроэнергии во многих населённых пунктах. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба регионального главка МЧС России.

Сигнал о масштабном сбое в электросетях на территории Кадомского, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Путятинского, Ряжского, Сараевского, Сасовского, Скопинского, Чучковского, Ермишинского, Ухоловского, Касимовского округов и Шиловского района поступил спасателям ровно в 10:00.

В указанных муниципалитетах без привычного энергоснабжения в общей сложности остались десятки сёл, деревень и посёлков.

Прямо сейчас на проблемных участках задействована аварийная группировка РСЧС в составе 30 специалистов и 14 единиц специальной техники.

Восстановительные бригады продолжат непрерывную работу вплоть до полного возвращения света во все обесточенные дома.

Энергетические службы также устраняют последствия обрывов на линиях, благодаря чему часть поселений уже удалось успешно запитать.

Сотрудники ведомства настоятельно призывают рязанцев соблюдать предельную осторожность и напоминают: приближаться к провисшим или упавшим на землю проводам категорически запрещено из-за смертельной угрозы для жизни.

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