Из‑за неблагоприятных погодных условий без электричества остались свыше 140 населённых пунктов в 11 муниципальных образованиях Рязанской области. Об этом информирует пресс‑служба регионального ГУ МЧС.

В регионе идёт мокрый снег, местами с дождём; синоптики прогнозируют, что до конца суток 25 ноября возможны интенсивные снегопады.

По данным на 14:00, перебои с электроснабжением зафиксированы в следующих муниципалитетах: