Из‑за неблагоприятных погодных условий без электричества остались свыше 140 населённых пунктов в 11 муниципальных образованиях Рязанской области. Об этом информирует пресс‑служба регионального ГУ МЧС.
В регионе идёт мокрый снег, местами с дождём; синоптики прогнозируют, что до конца суток 25 ноября возможны интенсивные снегопады.
По данным на 14:00, перебои с электроснабжением зафиксированы в следующих муниципалитетах:
- Клепиковский муниципальный округ — 9 населённых пунктов;
- Ряжский — 39 населённых пунктов;
- Сараевский — 20 населённых пунктов;
- Сасовский — 7 населённых пунктов;
- Скопинский — 6 населённых пунктов;
- Шиловский район — 11 населённых пунктов;
- Шацкий муниципальный округ — 9 населённых пунктов;
- Старожиловский — 6 населённых пунктов;
- Спасский — 16 населённых пунктов;
- Рязанский — 3 населённых пункта;
- Касимовский — 16 населённых пунктов. Оперативные новости читайте в наших соцсетях ВКи ОК.