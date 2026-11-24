В многоквартирных жилых домах Рязани рассматривается возможность монтажа современных домофонов, способных передавать жителям сигналы тревоги в случае возникновения экстренных происшествий.

Данные сведения в ответ на журналистский запрос редакции «КП-Рязань» предоставил руководитель министерства цифрового развития, информационных технологий и связи региона Максим Соников.

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«Инициатива по интеграции городских домофонных устройств в единую систему экстренного информирования граждан в настоящее время находится на этапе детального анализа и межведомственной проработки», — подчеркнул глава министерства.

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