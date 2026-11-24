В областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Kia Rio, в результате которого травмировалась женщина.

Данной информацией поделились представители пресс-службы регионального управления МВД.

Инцидент был зафиксирован 23 ноября приблизительно в 16:20 неподалёку от строения 3 дома № 125 по улице 12-й Район.

Согласно предварительным выводам ведомства, 63-летний местный житель за рулём Kia Rio допустил столкновение с автомашиной «Лада Калина», которой управлял 51-летний житель Старожиловского района.

В результате удара различные повреждения диагностировали у 33-летней пассажирки зарубежной легковушки. Пострадавшую экстренно транспортировали в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту произошедшей аварии сотрудники полиции проводят официальную проверку. Все сопутствующие причины и обстоятельства дорожного инцидента продолжают выясняться.