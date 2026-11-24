В окрестностях Рязани медицинские работники оказали квалифицированную помощь 50-летнему гражданину с повреждением руки.

Соответствующей информацией поделилась пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области. Несчастный случай произошёл в непосредственной близости от регионального центра.

Со слов потерпевшего, он направлялся к своему транспортному средству, припаркованному на обочине федеральной автомагистрали М-5 «Урал».

Вследствие прошедших осадков пешеходный путь через лесополосу оказался крайне скользким. Мужчина поскользнулся, упал и от нестерпимой боли в области руки на пару минут лишился чувств.

Кое-как добравшись до салона автомобиля, пострадавший незамедлительно набрал номер экстренных служб.

Оперативно прибывшая фельдшерская бригада выполнила необходимые медицинские манипуляции и купировала острый болевой синдром.

Горожанин отметил, что за последнее время ему неоднократно приходилось вызывать скорую своим престарелым родителям, и каждый раз врачи приезжали в считаные минуты и успешно оказывали поддержку пенсионерам.