В Рязанской области руководителя коммерческой компании привлекли к ответственности за несоблюдение трудового законодательства в отношении работника. Информацией об этом поделилась пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что гражданина фактически допустили к работе, не оформив с ним официальный трудовой договор. Кроме того, перед сотрудником образовалась задолженность по заработной плате на сумму порядка 8 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями против главы предприятия завели два административных дела. По итогам их разбирательства руководителю выписали денежное взыскание в размере 20 тысяч рублей.

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