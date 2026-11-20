По предварительной версии, причиной пожара в доме № 57 на улице Чапаева могла стать вспышка аккумулятора электровелосипеда, заряжавшегося в квартире, которую снимали курьеры службы доставки. Пламя быстро распространилось по помещению.

Услышав тревогу, к эвакуации жильцов подключился судебный пристав регионального управления ФССП Дмитрий Сивцов. Ранним утром 17 ноября он собирался на работу, когда заметил, что лестничная площадка заполнена густым дымом. Мужчина обошёл этажи, стучал в двери и звонил соседям, а также одним из первых отключил электричество в квартирах. Благодаря этому жильцы смогли покинуть задымлённый подъезд до приезда пожарных.

Новости Рязани 20 ноября: атака БПЛА, бензиновый рекорд и пасмурная пятница Подробнее

Возгорание началось этажом выше квартиры пристава. Один из жильцов съёмной квартиры получил ожоги: юношу 2007 года рождения госпитализировали. Пожарные локализовали огонь на площади 16 квадратных метров и не позволили ему распространиться по зданию. Всего из дома эвакуировали 15 человек.

Оперативные новости читайте в наших соцсетях ВК и ОК.