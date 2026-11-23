Во вторник, 24 ноября 2026 года, в селе Дядьково Рязанского округа запланирован ремонт водопроводных сетей. Работы проведёт МУП «Водоканал города Рязани».

С 09:30 до 17:00 подача холодной воды будет приостановлена. После завершения ремонта водоснабжение обещают восстановить.

Временное отключение затронет следующие адреса:

• 1-й Весенний переулок: дома № 1, 2, 3, 4;

• 1-й Газетный переулок: дома № 1–21, кроме № 22, а также № 23, 25, 26, 27, 27 корп. 1, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33б, 53;

• 2-й Весенний переулок: дома № 1, 2, 4, 5, 5 корп. 1, 6–14, 15а, 16–18;

• 2-й Газетный переулок: дома № 1, 1а, 2–11, 17–20, 20 корп. 1, 23 корп. 1, 24, 24а, 33, 35, 37;

• 3-я Весенняя линия: дома № 1–3, 5–23;

• улица Весенняя: дома № 1, 2, 2 корп. 4, 2 корп. 5, 3–5, 5а, 6, 6а, 7–11, 11а, 12–14, 14а, 15, 16, 16а, 17–47, 51;

• улица Грачи: дома № 1, 2, 2 корп. 1, 3, 3а, 4–15, 15 корп. 1, 16–30, 30 корп. 1, 31–45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49–56, 56 корп. 1, 58, 58 корп. 1, 59–67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 91 корп. 1, 93 корп. 1, 94, 112;

• улица Ленпосёлок: дома № 1, 1/1, 2, 2 корп. 1, 2б, 3–9, 9 корп. 1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13–18, 20–24;

• улица Новая: дома № 1, 1а, 2–15, 16а, 17–19;

• садоводческое товарищество «Весна-2»: участки № 64, 120, 130, 133;

• садоводческое товарищество «Грачи»: участок № 48;

• улица Садовая: дома № 1, 1д, 5, 6, 8–12, 14–23, 25–27, 29, 29а, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51;

• улица Центральная: дома № 119–121, 122, 122а, 123, 124, 124а, 125–131, 131а, 132, 132 корп. 1, 133–139, 139а, 139в, 140–146, 146а, 147–151, 152, 152а, 153–164, 164а, 165–168.

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