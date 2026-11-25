Из-за обрушившегося 24 ноября мощного снегопада к шести часам утра 25 ноября толщина снежного покрова в Рязани выросла до 27 сантиметров.

Суточное количество выпавших осадков в областном центре достигло 16 миллиметров, что позволило повторить абсолютный максимум 1977 года, зафиксированный за всю 94-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений.

Соответствующие статистические сведения были опубликованы на официальном интернет-портале Гидрометцентра России.

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В касимовском посёлке Елатьма и скопинском посёлке Павелец слой снега поднялся ровно до 20 сантиметров.

В то же время в Ряжске метеоприборы зафиксировали 10 сантиметров снега, а в Туме высота снежного настила составила 17 сантиметров.

Самый скромный показатель специалисты отметили в городе Сасово, где глубина сугробов составила всего 4 сантиметра.

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