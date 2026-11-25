Сформировавшийся циклон «Вилка» принёс в центральные регионы России самый мощный снегопад с начала текущего холодного сезона.

Всего за одни сутки на территории Рязанской области зафиксировали свыше 25 миллиметров осадков в жидком эквиваленте.

Данный объём достиг фактически половины от всей месячной климатической нормы.

По словам ведущего эксперта метеорологического центра «Фобос» Евгения Тишковца, рекордные показатели были отмечены в Ряжске (26 мм), в рабочем посёлке Шилово (22 мм), тогда как в самой Рязани приборы зафиксировали 16 мм.

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При этом общая толщина образовавшегося снежного покрова уже превысила 12 сантиметров. В течение сегодняшнего дня, 25 ноября, пришедший с Балкан атмосферный вихрь продолжит определять погодные условия в Рязанском крае. На протяжении суток синоптики вновь прогнозируют заряды мокрого снега.

В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +1 градуса, однако ближе к ночи температура опустится до −2. Северо-западный ветер будет дуть с умеренной скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление останется существенно заниженным и составит порядка 734 миллиметров ртутного столба. Высота сугробов продолжит активно расти, вплотную приблизившись к показателям, характерным для календарного декабря.

Таким образом, на территории региона официально наступает полноценная метеорологическая зима.

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