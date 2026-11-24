В Рязани зафиксировано отключение электроэнергии в районе Дашково‑Песочни и микрорайоне Роща. Информацию подтвердили в РГРЭС.

Сбой произошёл в 13:20 из‑за технологического нарушения в сетях ПАО «Россети Центр и Приволжье». Без электроснабжения оказались потребители по ряду адресов в районе Дашки, а также на улицах микрорайона Роща.

Сейчас аварийная бригада ведёт работы: специалисты ищут повреждённый участок сети и локализуют неисправность. По предварительным расчётам энергетиков, электроснабжение планируют восстановить в течение четырёх часов.

По вопросам, связанным с отключением, можно обратиться по телефону 55‑01‑12.

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